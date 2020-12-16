Програміст із Америки роками спостерігав, як життя його батька руйнується через посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Нарешті, він створив спеціальний додаток для розумних годинників, який відстежував сон і відволікав від кошмарів.

Патрік Склузачек повернувся з Іраку в середині 2000-х і через місяць почав страждати від кошмарів. Майже кожну ніч він знову і знову повертався до жахів війни. Це вплинуло на життя та здоров'я ветерана: він почав худнути, став дратівливим і нервовим. Згодом з'явилися симптоми депресії і врешті-решт Патрік почав страждати від алкоголізму, втратив дружину та роботу.

Його син Тайлер побачив батька зовсім іншою людиною. Але, на щастя, знайшов спосіб допомогти. На четвертому курсі коледжу Макалестер він створив додаток для розумного годинника, який після дев'яти років безперервного жаху перед засипанням переміг нічні кошмари, пише CNN.

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Що відомо

Принцип роботи досить простий. Сенсори годинника під час сну здійснюють моніторинг пульсу і рухів. Якщо людині починає снитися кошмар, ці показники певним чином змінюються і пристрій подає вібрацію досить сильну, щоб відволікти увагу сплячого, але при цьому не розбудити.

Тайлеру довелося випробувати кілька варіантів алгоритму на тестових пристроях – Android-смартфоні і годиннику Pebble. Необхідно було підібрати підходящу силу вібрації та навчити її вмикатись у потрібні моменти сну.



Патрік і Тайлер Склузачеки / Фото USA TODAY

На цьому програміст не зупинився. Він хотів, щоб його програма допомагала й іншим колишнім військовим. І вже згодом його розробку купила компанія NightWare, створивши на її основі комерційний додаток.

Після тривалого тестування уже модифікований додаток для боротьби з кошмарами при ПТСР отримав схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Це означає, що тепер його можуть застосувати у медичних цілях офіційно.