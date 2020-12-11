Сервери Foxconn атакувала програма-шифрувальник. Дані не можуть відновити другий тиждень. Foxconn не заплатила викуп у розмірі 34 мільйонів доларів за дешифрування зламаних серверів.

Інцидент стався 29 листопада. Програма-шифрувальник DoppelPaymer атакувала від 1200 до 1400 серверів на підприємстві в Сьюдад-Хуарес, Мексика, де, зокрема, випускається продукція для брендів Sharp і Belkin. Про це пише Bleeping Computer.

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Що відомо

Мережева структура заводу, за безпеку якої відповідає американський підрозділ, досі не відновлена. Хакери викрали 100 Тбайт даних і знищили до 30 Тбайт заархівованих даних з наявних приблизно 75 Тбайт резервних копій. Викуп за дешифрування серверів і повернення даних вимагали у розмірі 1804,0955 BTC, що приблизно складає 34 мільйони доларів.



Скріншот екрану з вимогою викупу / Фото Bleeping Computer

Судячи з усього, компанія відмовилась платити викуп. Сайт заводу досі недоступний. Інформацію з серверів уже можна знайти в інтернеті. Витоків особистих даних працівників чи інформації про фінансову діяльність підприємства поки не помічено.

Представники Foxconn підтвердили факт атаки і повідомили, що на підприємстві вже діє підвищений рівень інформаційної безпеки.