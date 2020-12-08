Програми, які найбільше люблять хакери: несподіваний рейтинг
Британська компанія Computer Disposal Limited (CDL) провела дослідження, в якому вивчила програмне забезпечення, яке полюбляють комп'ютерні пірати. На основі цих даних експерти сформували рейтинг.
Фахівці брали увагу кількість запитів на скачування того чи іншого софта на торрент-трекерах, сказано на сайті computerdisposals.co.uk.
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Рейтинг
Як показує дослідження CDL, найбільшу популярність серед хакерів має продукція Adobe. Лідером цього антирейтингу став графічний редактор Photoshop. А другу і третю сходинку посіли дизайнерські пакети Illustrator і Premiere Pro.
Рейтинг програм, люблять хакери / Скріншот
Також у першу десятку серез найпопулярніших додатків для злому увійшов російський архіватор WinRAR. У рейтингу CDL займає 4 місце.
Крім того, у рейтингу можна побачити продукти Malwarebytes і «Лабораторія Касперського». Тут експерти зауважили, що піратські версії легального програмного забезпечення для захисту ПК є особливо небезпечними, адже їх установка відбувається зі шкідливими вкладеннями. Це зроблять пристрій особливо уразливим для хакерів.
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