Команда черкаських програмістів створила сайт для знайомств з безпритульними тваринами. Так автори проєкту хочуть допомогти котам та собакам швидше знайти господарів.

Як повідомляє 24 канал, чотирилапих безхатьків зараз лише у черкаському притулку є близько 200. На вулицях міста ще бігають сотні собак та майже 5 тисяч котів.

Читайте також Українці створили додаток Obimy для спілкування з найближчими

Як працюватиме додаток "Дай лапу"

У мобільному застосунку "Дай лапу" для тварин створюють анкети із фото, за якими їх і зможуть обирати містяни. На сайті буде розміщений список тварин та їхні фото.

Користувач за кліком на світлину зможе дізнатися головну інформацію про чотирилапого. Також в додатку буде розміщена додаткову інформацію для волонтерів з відомостями про стерилізацію та щеплення тварин.



Застосунок для знайомства з безпритульними тваринами / Фото з сайту 1800

Спершу в додатку мали бути лише тварини з комунального притулку. Однак розробники отримали безліч дзвінків від інших волонтерів з проханням відкрити застосунок для всіх.

Волонтерка Валентина Калініна розповіла, що на сторінці притулку працівники постійно публікують пости. Однак складно охопити всю кількість собак, які потребують господарів.

Ті собаки, які показували місяць-два назад, вони втрачаються. Отже виходить, що людина не може їх побачити, коли зайде на сторінку – потрібно гортати,

– відзначила вона.

Запрацює цей сайт лише через кілька місяців, коли його удосконалять та внесуть туди першу сотню тварин.

"По ньому вже можна фільтрувати, кого ти хочеш. Будемо робити так щоб ним було користуватись зручно", – наголосив розробник додатка Віталій Киян.

Що відомо про розробників додатку

Сайт створили черкаські програмісти у межах проєкту Masters Academy. За словами ментора проєкту Юрія Руденка, розробка триває приблизно пів року. Достатньо часу команда виділила на збір інформації й планування функціоналу, пише черкаський сайт 1800.

Автори додатку розглядали різні варіанти назви. Зокрема, спершу використовували робоче ім'я "Шерсть".

Втім, на думку програміста Віталія Кияна, назва була грубувата. Відтак її змінили на "Дай лапу".



Команда, яка створила застосунок для тварин-безхатьків "Дай лапу" / Фото з сайту 1800