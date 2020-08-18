РРО - реєстратор розрахункових операцій, і донедавна ця назва ознаменовувала касовий апарат, який використовували для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів та надання послуг.

Нічого складного, скажете ви і будете праві.

Багато компаній і ФОП, що мають великий грошовий обіг, давно вже користуються такими приладами. Вартість найпростіших громіздких і незручних "коробок" трохи менша, ніж 5 тисяч гривень, а зручний та функціональний РРО коштує не дешевше 10 тисяч гривень. І це лише сам пристрій, до вартості якого слід додати щомісячні витрати на технічне обслуговування й абонентську плату за підключення до інформаційної системи ДФС через мережу інтернет.

Але як же бути тим ФОП, грошовий обіг яких не нараховує сотні тисяч гривень щомісяця? Адже багато з них так і не зрозуміли, які зміни чекають на всіх підприємців II-IV груп на початку 2021 року. А станеться от що: майже всі розрахунки за товар чи послуги, включаючи громадське харчування, повинні проходити реєстрацію.

Саме для того, щоб полегшити фінансове навантаження підприємців, був розроблений варіант використання програмного РРО. І саме тому було внесено зміни до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України з детінізації розрахунків у сфері торгівлі й послуг №128 IX від 20 вересня 2019. Внесені зміни передбачають використання програмного комплексу на базі пристрою підприємця (смартфон, планшет, комп’ютер), завдяки якому можна буде отримати аналог касового апарата.

Вітчизняні програмісти швидко відгукнулися на цю ініціативу, і з 1 серпня 2020 року вже працюють у тестовому режимі декілька таких програм: пРРОсто, Смарткаса, e-receipt, Checkbox, Вчасно тощо.

Усі ці програмні комплекси зараз у процесі доробки й тестування. Одні з них будуть лише заміняти касовий апарат, а інші, можливо, отримають додаткові функції складського та бухгалтерського обліку; щось залишиться безкоштовним, а щось стане платним (на час написання статті ряд програм уже вказують, що будуть платними з жовтня чи з подальших місяців). Цілком можливо, що через пів року залишиться лише декілька найпотужніших додатків, які зможуть задовольнити вимоги більшості підприємців, і які самі проголосують за потрібне співвідношення якості/ціни, причому ціна буде значно дешевшою за розміри державних штрафів.

У невеликих офісах зручніше за все буде використовувати для ПРРО персональний комп’ютер або ноутбук, але як бути кіоскерам, кур’єрам, таксистам, мобільним торговцям кавою та іншим? Найімовірніше, їх вибір впаде на смартфон, який вже став майже невід’ємною частиною життя більшості людей. Визначаючись із моделлю смартфона, що скоро стане не тільки життєвою необхідністю, а й обов’язковою складовою бізнесу, який не хоче отримувати штрафи, дуже важливо обрати надійного помічника. На що слід звернути увагу?

Підвищена автономність, щоб ви могли бути впевнені в тому, що ваш телефон не розрядиться впродовж робочого дня. Невибагливість до довкілля, адже багатьом підприємцям, які працюють під відкритим небом, важливо, щоб смартфон міг працювати і в спеку, і в холод, і в сніг, і в дощ. Тому зверніть свою увагу на пило- та вологозахищені апарати. Слідкуйте за тим, щоб смартфон був захищений за стандартом IP67/IP68/IP69, оскільки нижчий ступінь захищеності не зможе гарантувати роботоздатність пристрою після того, як він побуває під дощем.

Результати пошуку в Google показують багато варіантів захищених смартфонів, із яких можна зробити вибір. Одну з найбільш бюджетних моделей пропонує вітчизняний бренд Sigma mobile: модель X-TREME PQ 36 вартістю від 2999 гривень та зі збільшеним (у порівнянні з іншими брендами) строком гарантійного обслуговування тривалістю у 18 місяців. Детально про особливості захищених смартфонів можна прочитати в матеріалі.

Отже, виявляється, що ви можете вирішити проблему реєстрації розрахунків за допомогою смартфона, який поміщається в кишені й, до того ж має, додатковий корисний функціонал? Погодьтесь, що такий варіант набагато цікавіший і бюджетніший, ніж стандартний реєстратор, який має розміри коробки для взуття. У будь-якому випадку, кожен вирішує для себе, однак впровадження ПРРО безсумнівно стало кроком назустріч малому бізнесу з боку держави. Залишається тільки побажати, щоб програмісти постаралися створити максимально дружній інтерфейс, що буде таким же зрозумілим, як і функція "зателефонувати". Я ж хочу побажати успіхів і програмістам, і нашому малому бізнесу.

Автор Олексій Разумов