Сервіс прокату електросамокатів Kiwi запускає оренду транспорту у Львові. Нова послуга доступна цілодобово, при цьому для оренди самоката не потрібні документи.

Про старт нового сервісу у Львові повідомили на офіційній Facebook-сторінці Kiwi. Цікаво Цифра дня: скільки електрокарів купили українці у серпні Як скористатись орендою Спочатку користувач повинен завантажити додаток Kiwi – Scooter Sharing. Він доступний в магазинах iOS та Android. Прокат електросамокатів Kiwi у Львові / Скріншот Далі система пропонує створити обліковий запис (ввести пошту або свій телефон). Після цього користувач повинен дозволити додатку визначати геолокацію і дати доступ до камери. Коли юзер обрав найближчу локацію та вільний самокат – потрібно відсканувати штрих-код та, власне, почати поїздку. Після завершення подорожі потрібно припаркувати самокат та зробити фото самоката. Ціна Щоб розблокувати самокат, потрібно буде заплатити 15 гривень. ​Цікаво У США на 3D-принтері надрукували унікальний електровелосипед: вражаючі фото й відео Далі відбувається похвилинна тарифікація – вартість однієї хвилини – 2 гривні.