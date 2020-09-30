Прокат електросамокатів Kiwi запустили у Львові: тарифи
Сервіс прокату електросамокатів Kiwi запускає оренду транспорту у Львові. Нова послуга доступна цілодобово, при цьому для оренди самоката не потрібні документи.
Про старт нового сервісу у Львові повідомили на офіційній Facebook-сторінці Kiwi.
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Як скористатись орендою
- Спочатку користувач повинен завантажити додаток Kiwi – Scooter Sharing. Він доступний в магазинах iOS та Android.
Прокат електросамокатів Kiwi у Львові / Скріншот
- Далі система пропонує створити обліковий запис (ввести пошту або свій телефон).
- Після цього користувач повинен дозволити додатку визначати геолокацію і дати доступ до камери.
- Коли юзер обрав найближчу локацію та вільний самокат – потрібно відсканувати штрих-код та, власне, почати поїздку.
- Після завершення подорожі потрібно припаркувати самокат та зробити фото самоката.
Ціна
Щоб розблокувати самокат, потрібно буде заплатити 15 гривень.
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Далі відбувається похвилинна тарифікація – вартість однієї хвилини – 2 гривні.
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