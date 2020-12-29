Вже у 2021 році реєстрацію (та зняття з реєстрації) місця проживання в Україні можна буде зробити в електронній формі. Цю ініціативу ухвалив Кабмін.

Наразі така послуга була доступною для дітей до 14 років у місті Харкові. При цьому вже незабаром е-пропискою зможе скористатись більша частина українців, розповів глава Мінцифри Михайло Федоров на своїй сторінці у фейсбук.

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Коли запрацює

Як розповів Федоров, органи місцевого самоврядування мають вести реєстри територіальних громад виключно в електронну форму або за допомогою ІТ-системи Державної міграційної служби. Це має відбутися з 1 квітня наступного року.

Саме це дасть змогу українцям проводити реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання в режимі онлайн.

Послуга буде доступна для таких категорій:

неповнолітніх дітей віком від 14 до 18 років;

українців, які мають ID-картку, якщо особа володіє житлом або отримала електронну згоду на реєстрацію від власника чи співвласника житла.

При цьому в Мінцифри вже прогнозують, що ця послуга стане однією з найбільш затребуваних серед українців.