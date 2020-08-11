У Білорусі тривають жорсткі протистояння між протестувальниками та силовиками. У Мінську продовжують стягувати військову техніку. По всій країні відчутні проблеми з мобільним інтернетом і зв'язком.

З різних куточків Білорусі надходять повідомлення про відсутність мобільного інтернету. Читачі телеграм каналу NEXTA Live повідомляють, що практично у сіх обласних центрах країни повністю відсутній мобільний інтернет. зазначає 24 канал.

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Як долати проблеми з мобільним інтернетом

У зв'язку з масовими переболями та практивно повною відсутністю у регіонах країни мобільного інтернету телеграм канал NEXTA Live опублікував поширені поради, які можуть допомогти жителям Білорусі відновити зв'язок.

Зокрема канал рекомендує при проблемах з доступом до інтернету, спробувати примусово перемикнути мобільні телефони з 4G на 3G у налаштуваннях. Крім того канал рекомендує використовувати VPN на кшталт Psiphon і Opera.

Серед іншого канал закликає мешканців перших та других поверхів відкрити доступ до Wi-Fi роутерів – зняти паролі та зробити мережі публічними, аби допомогти протестувальникам з доступом до інтернету.

Нова хвиля затримань

У столиці Білорусі знову почалися затримання біля станції Пушкінська. Урім того повідомляється, що сім станцій метро у Мінську закриті на вхід і вихід, на них не зупиняються потяги.

Станом на 19:00 у Білорусі анонсували чергову хвилю масових протестів. Вимогами протестувальників є чесні вибори без участі чинного президента Олександра Лукашенка та звільнення політв'язнів.

Відео нових затримань протестувальників у Білорусі

Протести у Білорусі: коротко