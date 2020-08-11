Протести у Білорусі: в країні проблеми з мобільним інтернетом
У Білорусі тривають жорсткі протистояння між протестувальниками та силовиками. У Мінську продовжують стягувати військову техніку. По всій країні відчутні проблеми з мобільним інтернетом і зв'язком.
З різних куточків Білорусі надходять повідомлення про відсутність мобільного інтернету. Читачі телеграм каналу NEXTA Live повідомляють, що практично у сіх обласних центрах країни повністю відсутній мобільний інтернет. зазначає 24 канал.
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Як долати проблеми з мобільним інтернетом
У зв'язку з масовими переболями та практивно повною відсутністю у регіонах країни мобільного інтернету телеграм канал NEXTA Live опублікував поширені поради, які можуть допомогти жителям Білорусі відновити зв'язок.
Зокрема канал рекомендує при проблемах з доступом до інтернету, спробувати примусово перемикнути мобільні телефони з 4G на 3G у налаштуваннях. Крім того канал рекомендує використовувати VPN на кшталт Psiphon і Opera.
Серед іншого канал закликає мешканців перших та других поверхів відкрити доступ до Wi-Fi роутерів – зняти паролі та зробити мережі публічними, аби допомогти протестувальникам з доступом до інтернету.
Нова хвиля затримань
У столиці Білорусі знову почалися затримання біля станції Пушкінська. Урім того повідомляється, що сім станцій метро у Мінську закриті на вхід і вихід, на них не зупиняються потяги.
Станом на 19:00 у Білорусі анонсували чергову хвилю масових протестів. Вимогами протестувальників є чесні вибори без участі чинного президента Олександра Лукашенка та звільнення політв'язнів.
Відео нових затримань протестувальників у Білорусі
Протести у Білорусі: коротко
- Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси висловили рішкчк незгоду з результатами иборів, вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифіковані.
- Протести розпочалися у ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Масштабні сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Люди планують виходити на нові акції протесту й надалі.