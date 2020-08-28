Організація Children's Health Defense, відомі противники вакцин та технологій Wi-Fi і 5G, подала в суд на Facebook. Антивакцинаторів обурила фактчекінгова програма, бо вона начебто "порушує конституційні права організації".

Про це повідомляє ArsTechnica, весь позов можна переглянути за посиланням.

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У своїй групі Children's Health Defense публікують повідомлення проти щеплень, а також пости про шкоду мережі Wi-Fi і 5G. У Facebook група організації налічує 129 314 підписників.

У чому звинувачують

Children's Health Defense обурюється, що Facebook блокує їхню рекламу. На думку позивачів, це є це цензурою, яка порушує свободу слова.

Більше того, на думку антивакцинаторів існує "змова" Facebook та фармацевтичної індустрії з державними агентствами.

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"Facebook зараз піддає цензурі сторінку CHD, і направляє свої чистки проти фактів про вакцини, 5G і організації охорони здоров'я", – сказано у позові.