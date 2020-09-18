Невдалий досвід при створенні першої AirPower підштовхнув Apple до розробки спрощеної версії бездротової зарядки. На початку року галузевий аналітик Мін-Чі Куо заявив, що компанія працює над аксесуаром меншого розміру, а недавно у мережі з'явилося інсайдерської відео з демонстрацією компактного пристрою.

Twitter-блогер під ніком JordanKahn опублікував в своєму блозі короткий ролик, що демонструє, за його словами, прототип бездротового зарядного пристрою Apple.

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Що відомо про безпровідну зарядку Apple

З чуток, тильна панель майбутнього iPhone 12 буде оснащена внутрішнім магнітом, який дозволить смартфону надійно прикріплятися до мініатюрної док-станції під час зарядки.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C — Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020

Судячи з зовнішнього вигляду контактної площадки, у кадрі ймовірно представлений інженерний прототип зарядної станції. Анонс новинки може відбутися у жовтні разом з презентацією серії iPhone 12. Технічні характеристики і вартість аксесуара невідомі.