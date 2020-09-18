Прототип бездротової зарядки Apple AirPower Mini показали на відео
Невдалий досвід при створенні першої AirPower підштовхнув Apple до розробки спрощеної версії бездротової зарядки. На початку року галузевий аналітик Мін-Чі Куо заявив, що компанія працює над аксесуаром меншого розміру, а недавно у мережі з'явилося інсайдерської відео з демонстрацією компактного пристрою.
Twitter-блогер під ніком JordanKahn опублікував в своєму блозі короткий ролик, що демонструє, за його словами, прототип бездротового зарядного пристрою Apple.
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Що відомо про безпровідну зарядку Apple
З чуток, тильна панель майбутнього iPhone 12 буде оснащена внутрішнім магнітом, який дозволить смартфону надійно прикріплятися до мініатюрної док-станції під час зарядки.
Судячи з зовнішнього вигляду контактної площадки, у кадрі ймовірно представлений інженерний прототип зарядної станції. Анонс новинки може відбутися у жовтні разом з презентацією серії iPhone 12. Технічні характеристики і вартість аксесуара невідомі.