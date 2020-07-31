Прототип космічного корабля Spaceship в натуральну величину вже пройшов вогненні випробування двигунів Raptor. Зараз він готовий до випробування у польоті – він має піднятися на висоту 150 метрів.

Наразі прототип зберігають на майданчику виробничого комплексу SpaceX в Техасі, поблизу села Бока-Чика, повідомляє Space.com.

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Як відомо, SpaceX тестує прототип космічного корабля Starship з 2019 року. Більшість попередників SN5 були знищені в процесі випробувань. Так, SN4 вибухнув під час вогневих випробувань 30 травня.

Однак, SN5 таки пройшов випробування та має, нарешті, піднятися у повітря. Раніше це випробування пройшла зменшена копія корабля під назвою Starhopper.

В остаточній версії Starship буде шість двигунів Raptor. Апарат висотою 50 метрів буде встановлений на ракету-носій Super Heavy, якій для зльоту знадобиться ще 31 двигун.

Загальна висота повинна скласти близько 120 метрів, діаметр конструкції – 10 метрів, а на орбіту корабель зможе виводити понад 150 тонн вантажу або 100 пасажирів.

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Перша така місія запланована на 2021 рік.