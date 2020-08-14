Компанія Faraday Future, яку багато хто бачив перспективним конкурентом Tesla, як відомо, мало не зійшла з дистанції, зіткнувшись з фінансовими, виробничими і юридичними труднощами. Зараз прототипи атівки виставили на аукціон.

Електромобіль Faraday Future EV, який можна порівняти з тим, що пропонує Tesla, так і не з'явився, хоча компанія все ще існує. За кілька років було створено кілька прототипів, два з яких виставлені на аукціон, повідомляє Engadget.

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Які саме автівки продають

Це прототипи Faraday Future FF 91 2016 року, запропоновані на Worldwide Auctioneers. Обидва по суті є п'ятимісними позашляховиками з акумуляторними батареями ємністю 130 кВт/год і трьома електромоторами потужністю 1050 кінських сил. Схоже, що один з них – той самий електромобіль, який у 2017 році встановив світовий рекорд серед електромобілів свого класу під час сходження на пагорб Pikes Peak International, а в 2018 році розігнався з місця до 100 км/год за 2,3 с. За тестом EPA автономність цього транспортного засобу перевищує 600 км.



Faraday Future

Звичайно, для практичної експлуатації автівки навряд чи придатні: вона оптимізована для рекордних заїздів ціною відмови від комфорту, включаючи навіть обробку інтер'єру. Єдину цінність яку вона може представляти – екземпляр для колекціонуання.