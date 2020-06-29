Tesla використовує всі можливості, щоб впоратися з надлишком замовлень на Tesla Model 3 і виконати план другого кварталу з доставки машин клієнтам. Для того, щоб впоратися з кількістю замовлень Tesla використовує прототипи Tesla Semi – автономні вантажівки компанії.

Одну з вантажівок, завантажену Model 3, було помічено на виїзді з фабрики у Фрімонті. За даними Electeck, якщо Tesla встигне доставити всі замовлені електромобілі вчасно, то поб'є рекорд минулого року, коли було доставлено 95 000 машин.

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Tesla ледь встигає давати раду шаленому попиту на Model 3

Вантажівки Semi розвозять електромобілі в автосалони, звідки співробітники Tesla доставляють машини покупцям – як правило, на одну з найближчих зупинок для безконтактної передачі. Це не перший раз, коли Tesla Semi використовується для доставки легкових електромобілів. Однак тепер це вимушений захід, а не піар-хід компанії.

Spotted the #Tesla semi on the road in Fremont today with a trailer full of Tesla cars. Very neat! pic.twitter.com/gZjHVZ5OXn — Alex (@Westy543) June 26, 2020

Не секрет, що Tesla зіткнулася з логістичними проблемами і не може задовольнити попит на доступну Model 3. Ілон Маск вже вибачився перед покупцями за затримки в постачаннях і подякував логістичним партнерам, які також перейшли на посилений режим роботи, за співпрацю.

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Компанії необхідно доставити від 8 000 до 10 000 електромобілів клієнтам в Північній Америці до кінця червня, щоб успішно закрити другий фінансовий квартал.

На початку літа Маск також заявив про готовність до серійного виробництва електровантажівок Semi. Глава Tesla підтвердив, що акумулятори та силова установка будуть виготовлятися в Неваді, сказав про поліпшення в дизайні, але так і не назвав точну дату релізу.