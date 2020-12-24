Лабораторія реактивного руху NASA опублікувала анімаційне відео майбутньої посадки однотонного марсіанського ровера Perseverance, яка запланована на 18 лютого наступного року. Роботизований апарат повинен висадитися в марсіанському кратері Езеро і зайнятися пошуком доказів існування життя на Червоній планеті в минулому.

Однак перед посадкою на марсохід чекає "сім хвилин жаху", як відзначають в NASA. Перед тим, як Perseverance зможе розгорнути робота на Марсі йому необхідно буде виконати низку дуже складних маневрів.

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Першу частину маневрів не просто так назвади "сім хвилин жаху". Якщо у цей момент щось піде не за планом, то на поверхні Червоної планети з'явиться дуже велика і дорога діра штучного походження, оточена уламками апарату вартістю кілька мільярдів доларів.

Проблеми керування марсоходом на відстані

Найважливіше те, що запобігти нештатній ситуації не вийде, оскільки увесь процес посадки буде проходити в автоматичному режимі. На момент висадки Землю і Марс будуть розділяти 209 мільйонів кілометрів, тому проводити процес у ручному режимі було б безглуздо, оскільки для подолання такої відстані радіосигналу потрібно близько 700 секунд. Таким чином все, що можна побачити в анімаційному відео нижче, буде проводитися виключно силами бортових комп'ютерів космічного апарату.

Процес висадки Perseverance на Марс, відео:

Як відбуватиметься висадка Perseverance на Марс

Підготовка до висадки почнеться на відстані близько 100 км над поверхнею Марса, коли капсула зниження вперше доторкнеться до сильно розрідженої атмосфери Червоної планети. До цього моменту швидкість капсули становитиме 20 000 км/г. Менш ніж за 400 секунд посадкова система модуля знизить швидкість руху до менш ніж 1 метра в секунду.

Дуже відповідальна робота у цей момент буде покладатися на тепловий екран капсули, який буде захищати марсохід від перегріву у момент зниження та гальмування. Температура за бортом у ході цього процесу різко зросте до понад 1000 градусів Цельсія, а потім так само швидко знизиться. Після проходження верхнього шару атмосфери капсула з марсоходом, знизивши швидкість до 1200 км/год, випустить 22-метровий парашут. Подальше зниження займе трохи більше хвилини, у ході якого швидкість капсули продовжить падати.

На висоті близько 2 км над поверхнею планети при швидкості близько 360 км/г капсула спочатку скине тепловий екран, а потім від неї відокремиться спеціальна конструкція "Небесний кран" разом з марсоходом. Вона закріплена на ровері і оснащена набором з восьми реактивних посадочних двигунів, за допомогою яких марсохід зможе зависнути над поверхнею Марса, а потім м'яко спуститься на неї на спеціальних тросах.

Як тільки марсохід торкнеться поверхні патенти його комп'ютер повинен буде негайно передати команду на "Небесний кран", щоб той звільнив апарат від тросів.

Якщо відбудеться затримка, ровер знову злетить з посадковим модулем, перед яким стоїть завдання утилізувати себе на безпечній відстані від зони висадки марсохода.



Карта з зоною висадки марсохода Perseverance

Весь вищеописаний процес буде частково повторювати посадку попереднього марсохода NASA Curiosity, що висадився на Червону планету 8 років тому. Як вже зазначалося раніше, затримка радіоповідомлень між Марсом і Землею під час посадки становитиме 700 секунд. Коли NASA отримає повідомлення від Perseverance ровер або вже успішно висадиться на планету, або розіб'ється. Роботизований апарат оснащений камерами і мікрофонами, за допомогою яких буде проводитися запис посадки. Після висадки ці файли будуть відправлені на Землю, що підтвердить успішний старт дослідницької місії.

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