Український інтернет-провайдер «Воля» вирішив провести ребрендинг. Зокрема, змінили назву та логотип компанії. При цьому фірмові кольори залишилися без змін: зелений і помаранчевий.

Назва компанії на слух звучить так само "Воля". Але напис змінили з української мови на англійську транслітерацію "Volia", передає ain.ua.

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Зокрема, нову назву можна побачити на офіційному сайті провайдера, а також на його Facebook-сторінці.

Воля змінила назву / Скріншот

Що ще нового

Незабаром нас чекає і оновлений сайт провайдера. Це поки лише тестова версія, але її вже можна переглянути за посиланням.

Щоправда, у Volia поки не робили жодних анонсів чи заяв щодо ребрендингу. Тож поки не зрозуміло, чи є це оновлення частиною масштабного ребрендингу.