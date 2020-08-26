Провайдер Воля змінив назву та логотип: фото
Український інтернет-провайдер «Воля» вирішив провести ребрендинг. Зокрема, змінили назву та логотип компанії. При цьому фірмові кольори залишилися без змін: зелений і помаранчевий.
Назва компанії на слух звучить так само "Воля". Але напис змінили з української мови на англійську транслітерацію "Volia", передає ain.ua.
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Зокрема, нову назву можна побачити на офіційному сайті провайдера, а також на його Facebook-сторінці.
Воля змінила назву / Скріншот
Що ще нового
Незабаром нас чекає і оновлений сайт провайдера. Це поки лише тестова версія, але її вже можна переглянути за посиланням.
Щоправда, у Volia поки не робили жодних анонсів чи заяв щодо ребрендингу. Тож поки не зрозуміло, чи є це оновлення частиною масштабного ребрендингу.