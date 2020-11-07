Польський дизайнер Войцех Морштин представив проєкт міста на воді під назвою Ocean Community. Концепція ґрунтується на модульних будинках на поверхні води зокрема і місця існування в цілому, яка дозволить людям жити і створювати колонії у морі.

Ідея полягає у розширенні берегової лінії міста. Живучи у морі, не більше ніж у 800 метрах від узбережжя, жителі такої спільноти змогли б легко дістатися до міста, де у них був би доступ до об'єктів його інфраструктури. Там вони б насолоджувалися звичайним життям, а потім легко поверталися до свого морського дому, повідомляє 24 канал.

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Нові океанські спільноти, пов'язані з існуючою береговою інфраструктурою, стануть природним продовженням прибережних міст, – розповів автор концепції.

Плавучі будинки будуть покладатися на велику кількість сонця, води й вітру для використання їх енергії, дозволяючи своїм мешканцям жити за межами узбережжя, а також поза місцем розташування електромереж.

Рендери інтер'єру плавучих будинків Войцеха Морштина

Маючи два рівня і прекрасний панорамний вид на море (а також берегову лінію сусіднього міста), такі плавучі будинки можуть стати продовженням прибережних готелів та курортів, що бажають запропонувати своїм клієнтам досвід нових вражень.

За видатний дизайн проєкт Ocean Community відзначений престижною премією Red Dot Design Concept Award 2019.