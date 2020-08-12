В ході презентації прозорого телевізора Xiaomi компанія обмежилася демонстрацією слайдів із зображенням новинки. Але незабаром після заходу в мережі з'явився перший відеоролик, який детально розкриває можливості незвичайної новинки з "невидимим" екраном.

Всі елементи управління телевізором інтегровані в корпус циліндричної форми, який служить підставкою для дисплея, розповідає 24 канал.

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Технічні особливості Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition

Телевізор оснащений 55-дюймовим OLED-екраном з частотою оновлення 120 Гц. Товщина дисплея моделі складає всього 5,7 мм, але завдяки спеціальному загартуванню його міцність в 10 разів вища, ніж у звичайного скла. Transparent Edition має високий коефіцієнт контрастності 150000: 1 і підтримує 93% колірної гами DCI-P3.

Прозорий телевізор Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition

Новинка побудована на базі чотириядерного процесора MediaTek MTK 9650 з графічним чіпом Mali G52 MC1 і працює під управлінням фірмової оболонки MIUI, адаптованої для розумних телевізорів. Пристрій оснащений функцією Always-On Display, яка дозволить урізноманітнити інтер'єр.

Ціна

Прозорий телевізор Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition надійде у продаж вже в неділю, 16 серпня і обійдеться покупцям в 6 100 євро (198 661 гривню).