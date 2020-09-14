В Україні запустять електронний каталог Prozorro Market. Це буде перший в нашій країні державний онлайн-магазин. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.

Prozorro Market має допомогти малому та середньому бізнесу продавати свої товари державі, розповіла член наглядової ради Prozorro Світлана Панаіотіді.

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Prozorro Market вже працює, але дотепер сайт був доступний у пілотному режимі. Також там можна було проводити закупівлі лише на суму до 50 тисяч гривень.

Однак, після ухвалення цієї постанови відбудеться повноцінний запуск Prozorro Market. Це дає змогу проводити закупівлі до 200 тисяч гривень. А для замовників, що займають монопольне становище – до мільйона гривень.

"Це відкриє для бізнесу (зокрема малого та середнього бізнесу) ринок з потенційним обсягом 30 мільярдів гривень на рік", – заявила Панаіотіді.