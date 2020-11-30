Власники PlayStation 5 виявили нову особливість консолі. Якщо при спробі опублікувати у твіттері скріншот користувач додасть до нього лайливі слова, система попросить видалити їх, інакше публікацію не буде дозволено.

Про наявність такого обмеження розповіло видання The Gamer. Журналісти порталу спробували зробити публікації в Twitter з консолі, вживаючи при цьому різноманітні нецензурні вислови. Результати своїх дій вони опублікували у статті.

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Що відомо

Щоразу на PlayStation 5 виникало зауваження про те, що потрібно прибрати певні слова або виправити помилку. Більше того, цензура стосується не тільки висловлювань, здатних образити конкретну людину, а й ненормативної лексики, яка застосовується в повсякденному спілкуванні між людьми. Відключити цю функцію, судячи з усього, не можна. Принаймні, журналісти The Gamer не знайшли відповідного пункту в Налаштуваннях.



В PS5 виявили цензуру / Фото The gamer

Крім того, цензурування не завжди працює коректно. Користувач Twitter під псевдонімом NotPatrick хотів написати цілком доброзичливий відгук на Astro's Playroom, але система не дозволила це зробити і попросила внести виправлення.

Виробник консолі не оголошував про наявність такої функції у своєму продукті.

Це, щонайменше, дивний крок від компанії і він створює тривожний прецедент. Цензура дискримінаційних епітетів – це одне, але придушення повсякденної ненормативної лексики – це зовсім інше. Це слова, які люди використовують у невимушеній розмові, а не заборонені терміни чи вислови, які когось ранять,

– підсумовують журналісти The gamer.