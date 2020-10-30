Новий додаток Пульт управління будинком, що дозволяє вирішувати усі справи в будинку, вже доступний для завантаження. В ньому можна оплатити комунальні послуги, викликати майстра, написати звернення до компанії-управителя та багато іншого.

В Україні офіційно запустили ЖКГ-платформу ДЖЕК, або Пульт управління будинком, повідомляється на офіційному сайті послуги.

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Що відомо

ДЖЕК позиціонується як електронний ЖКГ. Розробники повідомляють, що користувачі зможуть вирішувати усі справи в будинку, не виходячи з дому:

Відправити звернення управителеві з будь-якого приводу, наприклад, якщо перегоріла лампочка в під'їзді, чи є питання про подачу опалення. Можна відстежувати статус виконання,

Сплатити комуналку та внести показники лічильників – всі сервіси тепер зібрані разом,

Відповісти на опитування чи запропонувати свої ідеї онлайн,

Слідкувати за новинами будинку, що доступно в особистому кабінеті, у Viber, Telegram, через чат-ботів, е-мейл чи СМС,

Змінити постачальника газу у кілька кліків, щоб платити по найбільш вигідних тарифах,

Викликати майстрів та аварійні бригади, якщо щось зламалося.

Інтерфейс нового додатку / фото ДЖЕК

Реєстрація доступна для всіх бажаючих – як жителів, так і управителів будинків. Наразі, за повідомленням розробників, зареєструвались уже більше 2 500 мешканців у 20 містах та 31 управитель. Користування повністю безкоштовне.

Дивіться короткий ролик про додаток: відео

Завантажити додаток можна у Google Play та App Store. Крім того, можна користуватись і веб-сайтом за допомогою ПК.