Пульт управління будинком: в Україні запускають нову послугу
Новий додаток Пульт управління будинком, що дозволяє вирішувати усі справи в будинку, вже доступний для завантаження. В ньому можна оплатити комунальні послуги, викликати майстра, написати звернення до компанії-управителя та багато іншого.
В Україні офіційно запустили ЖКГ-платформу ДЖЕК, або Пульт управління будинком, повідомляється на офіційному сайті послуги.
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Що відомо
ДЖЕК позиціонується як електронний ЖКГ. Розробники повідомляють, що користувачі зможуть вирішувати усі справи в будинку, не виходячи з дому:
- Відправити звернення управителеві з будь-якого приводу, наприклад, якщо перегоріла лампочка в під'їзді, чи є питання про подачу опалення. Можна відстежувати статус виконання,
- Сплатити комуналку та внести показники лічильників – всі сервіси тепер зібрані разом,
- Відповісти на опитування чи запропонувати свої ідеї онлайн,
- Слідкувати за новинами будинку, що доступно в особистому кабінеті, у Viber, Telegram, через чат-ботів, е-мейл чи СМС,
- Змінити постачальника газу у кілька кліків, щоб платити по найбільш вигідних тарифах,
- Викликати майстрів та аварійні бригади, якщо щось зламалося.
Інтерфейс нового додатку / фото ДЖЕК
Реєстрація доступна для всіх бажаючих – як жителів, так і управителів будинків. Наразі, за повідомленням розробників, зареєструвались уже більше 2 500 мешканців у 20 містах та 31 управитель. Користування повністю безкоштовне.
Дивіться короткий ролик про додаток: відео
Завантажити додаток можна у Google Play та App Store. Крім того, можна користуватись і веб-сайтом за допомогою ПК.
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