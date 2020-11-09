Компанія LG показала інноваційну маску для обличчя, яка позиціонується як кращий засіб захисту органів дихання від зараження патогенною мікрофлорою. Це досягається за рахунок пристроїв всередині маски. По суті, мова йде про індивідуальний багатофункціональний очищувачі повітря.

Повна назва виробу "LG PuriCare Wearable Air Purifier". Він зроблений у форматі маски для обличчя, і є платформою для установки різних фільтрів, розповідається на сайті компанії-виробника LG.

Цікаво Новий смартфон від LG може розтягуватись: його показали на рендерах

Що відомо

Одразу після покупки у масці встановлені два фільтри H13 HEPA, які затримують 99,95% всіх бактерій, мікробів, алергенів і частинок пилу. Дихати через них непросто, тому маска забезпечена вентиляторами для прокачування відфільтрованого повітря.



Нова маска PuriCare від LG зі змінними фільтрами / фото LG

Вентилятори потребують джерела енергії. Тому в пристрій вбудовано батарею ємністю 820 мАг. При постійному навантаженні заряду вистачить всього на дві години. Але в економному режимі можна носити маску до восьми годин.

Роботу вентиляторів контролюють датчики дихання. Вони можуть встановлювати три різні швидкості обертання вентиляторів. Всі модулі знімні, для полегшення їх чищення і модернізації.

В комплекті також є чохол з УФ-лампами для знезараження маски та система осушення для видалення накопиченої вологи. За допомогою програми LG ThinQ можна контролювати ступінь зносу і забруднення всіх модулів, щоб своєчасно їх замінювати.

Компанія стверджує, що всі частини маски підлягають вторинній переробці. На жаль, про вартість продукту поки нічого невідомо.