В Україні зафіксували понад 22 мільйони кіберінцидентів у період з 7 вересня по 6 грудня 2020 року. Загальний рівень кіберзагроз у країні – на рівні 58%.

Ріст кількості кіберінцидентів зафіксували з середини листопада 2020 року. Про це повідомили в РНБО.

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Рівень кіберзагрози – це інтегрована оцінка спроможностей держави реагувати на виклики в кіберпросторі та підтримувати там безпеку. В РНБО пояснили "Українській правді", що це пов’язано з кількома чинниками:

підрахунок і публікація результатів місцевих виборів;

кілька масштабних зливів баз даних зі зламаними акаунтами користувачів (зокрема й українських);

виявили вразливість одного з найбільших виробників мережевого обладнання. Ця вразливість дозволила безперешкодно отримувати доступ до внутрішніх мереж організацій, що використовували їхнє обладнання.

Найпоширеніші кіберінциденти

За типами кіберінцидентів найпоширенішими були:

сканування ресурсів (майже 15,5 мільйона випадків),

bruteforce-атаки (понад 4 мільйони випадків),

мережеві атаки (майже 1,2 мільйона випадків).

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З яких країн було найбільше кібератак

США,

Китай,

Франція,

Росія,

Чехія,

Німеччина,

Болгарія.



З яких країн Україна зазнає найбільше кібератак / Інфографіка РНБО

Хакери використовували орендовані або скомпроментовані системи у державах, де найбільш розвинена ІТ-інфраструктура і розташовано найбільше дата-центрів. Це задля приховування свого реального місця розташування.

Протягом останніх 3 місяців зафіксували 371 кібератаку. Усі віднесли до атак критичного та високого рівнів. Також виявили понад 18 тисяч вразливостей.