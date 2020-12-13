Мільйони кіберінцидентів за кілька місяців: в РНБО розповіли про атаки в Україні
В Україні зафіксували понад 22 мільйони кіберінцидентів у період з 7 вересня по 6 грудня 2020 року. Загальний рівень кіберзагроз у країні – на рівні 58%.
Ріст кількості кіберінцидентів зафіксували з середини листопада 2020 року. Про це повідомили в РНБО.
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Рівень кіберзагрози – це інтегрована оцінка спроможностей держави реагувати на виклики в кіберпросторі та підтримувати там безпеку. В РНБО пояснили "Українській правді", що це пов’язано з кількома чинниками:
- підрахунок і публікація результатів місцевих виборів;
- кілька масштабних зливів баз даних зі зламаними акаунтами користувачів (зокрема й українських);
- виявили вразливість одного з найбільших виробників мережевого обладнання. Ця вразливість дозволила безперешкодно отримувати доступ до внутрішніх мереж організацій, що використовували їхнє обладнання.
Найпоширеніші кіберінциденти
За типами кіберінцидентів найпоширенішими були:
- сканування ресурсів (майже 15,5 мільйона випадків),
- bruteforce-атаки (понад 4 мільйони випадків),
- мережеві атаки (майже 1,2 мільйона випадків).
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З яких країн було найбільше кібератак
- США,
- Китай,
- Франція,
- Росія,
- Чехія,
- Німеччина,
- Болгарія.
З яких країн Україна зазнає найбільше кібератак / Інфографіка РНБО
Хакери використовували орендовані або скомпроментовані системи у державах, де найбільш розвинена ІТ-інфраструктура і розташовано найбільше дата-центрів. Це задля приховування свого реального місця розташування.
Протягом останніх 3 місяців зафіксували 371 кібератаку. Усі віднесли до атак критичного та високого рівнів. Також виявили понад 18 тисяч вразливостей.
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