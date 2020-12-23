Український сервіс доставки їжі Raketa заявив про вихід на міжнародний ринок – компанія розпочинає роботу на Кіпрі. Крім того, сервіс вирішив змінити офіційну назву.

Як розповіли в українському сервісі, їхні послуги доставки під назвою Rocket запрацював у Нікосії (столиці Кіпру).

Цікаво Як віддалена робота вплинула на IT-бізнес – говорять представники галузі

При чому сервіс планує продовжувати свою “експансію” і в 2021 році Rocket планує вийти у 10 країн.

Нова назва

Назву сервіс вирішив зробити якраз через вихід на міжнародний ринок. Що стосується фірмового лейблу – колір, фірмовий шрифт – це залишаться без змін.

У більшості країн такого слова, як "ракета", не існує. Тому ми вирішили зберегти те, що вже створено в Україні, але розвиватися на нових ринках. Бренд Rocket буде зрозумілий у всьому світі, і залишиться пізнаваний тут,

– пояснив Олег Любарець, директор по маркетингу сервісу Rocket.

Також у сервісі додали, що зміна назви в Україні буде відбуватися поступово. Першими новий бренд помітять користувачі англомовної версії додатка. Протягом декількох тижнів Rocket з'явиться на нових рюкзаках кур'єрів, а також їх фірмовому одязі.