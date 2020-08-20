Протягом кількох секунд двигун компанії Ілона Маска витримав рекордний тиск в основній камері згоряння – 330 бар, обійшовши російський РД-701 і встановивши тим самим світовий рекорд. Ці двигуни будуть встановлені на ракеті-носії космічного корабля нового покоління Starship, але спочатку Raptor повинні навчитися працювати, не вибухаючи, протягом 3-5 хвилин.

Як повідомив у своєму твітері глава SpaceX Ілон Маск, під час останніх випробувань двигун Raptor витримав рекордно високий тиск в основній камері згоряння – 330 бар – і залишився цілий. Попередній рекорд належав російському рідинного двигуну РД-701 виробництва "Енергомаш". Він витримав 300 бар в реальних умовах.

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Двигун Raptor тільки що досяг 330 бар і не вибухнув!,

– похвалився Маск і прикріпив графік, що показує криву тиску.

Raptor engine just reached 330 bar chamber pressure without exploding! pic.twitter.com/kVKRWksvaB — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2020

Втім SpaceX потрібно ще півроку – рік на те, щоб перетворити Raptor в двигун, здатний тримати такий високий тиск в камері згоряння більше 10 секунд. У липні й серпні 2019 року Raptor двічі піднімав у повітря Starhopper, прототип корабля нового покоління Starship, і це закінчувалося тим, що двигун майже повністю знищував себе за секунди до посадки.

Проте, якщо Raptor витримує такий тиск в камері згоряння без шкоди для себе, це досягнення може означати, що SpaceX вже підвищила максимальну тягу з 200 тонн приблизно до 225 тонн. Для корабля Starship і ракети Super Heavy ця різниця може означати підвищення вантажопідйомності на 5-10%.

Однак до запуску Super Heavy компанії доведеться істотно підвищити обсяги виробництва двигунів Raptor – оскільки для однієї ракети-носія їх потрібно більше 30 штук – і переконатися в тому, що вони можуть злагоджено функціонувати (це найголовніше завдання) без перебоїв протягом 3-5 хвилин.

Випробування Starship

На початку серпня прототип Starship здійснив свій перший демонстраційний політ – піднявся на 150 метрів вгору і акуратно приземлився в парі сотень метрів від стартового майданчика, не вибухнувши. Якщо не буде серйозних аварій, то Starship добереться до виходу в стратосферу до весни 2021 року, а до кінця наступного року корабель, за планом Маска, повинен бути повністю готовий до перших комерційних польотів.