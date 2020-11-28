Компанія Razer розробила новий геймпад, який отримав назву Razer Phantom Wolverine V2. Розробник каже, що його розробили спеціально для ігрової консолі Microsoft Xbox Series X і S.

Геймпад розробили таким чином, щоб забезпечити більш високу точність і контроль гри, інформує Gizmochina.

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Чим цікава модель

Razer Phantom Wolverine V2 отримав ергономічну конструкцію з прогумованими ручками для зручного захоплення і зменшення ковзання. Геймпад оснащений провідниковим з'єднанням, довжина кабелю складає 3 метри.

На консолі розміщені механічні тактильні клавіші і клавіші зі стрілками, що забезпечують м'який дотик і швидке реагування. Крім того, є дві багатофункціональні кнопки, які можна перепризначити.

Нижня частина Phantom Wolverine V2 оснащена двома кнопками блокування, які можуть активувати режим «чутливого тригера» і скоротити час натискання на дві основні кнопки тригера.

Геймпад також оснащений 3,5-мм аудіороз'єм для підключення навушників. За допомогою Razer XBox можна перепризначити багатофункціональні і тригерні кнопки, налаштувати повзунок чутливості та зробити інші налаштування.

Ціна

Вартість Phantom Wolverine V2 становить 136 доларів (3 800 гривень).