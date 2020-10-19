Компанія Razer,що займається створенням професійного ігрового обладнання, випустила новий цікавий продукт. Це перше для компанії геймерське крісло, воно отримало назву Iskur.

Інформація про новинку вже є на офіційному сайті компанії Razer.

Цікаво Virtuix представила імерсивну бігову доріжку для VR-ігор: відео

Що цікавого

Iskur отримало унікальну зовнішню систему підтримки попереку з лінією вигину 26 градусів. Її завдання – зняття напруги в середній і нижній частинах хребта.

Для додаткового комфорту і підтримки Iskur отримав подушки з піноматеріалу, регульований підлокітник 4D і спеціальну подушку для шиї з ефектом пам'яті.

Ігрове крісло Razer / Фото razer.com

При цьому, крісло отримало доволі стриманий дизайн, нетипово як для геймерського крісла. Якби не зелені шви і не зелений логотип Razer на чорній штучній шкірі, то Iskur виглядало б, як звичайне офісне крісло.

Може зацікавити Блогер зібрав консоль Game Boy Advance в корпусі з кавуна: відео

Ціна

Нове ігрове крісло наразі доступне для передзамовлення. Ціна Iskur становить 500 доларів (14 тисяч гривень).