Razer випустила своє перше ігрове крісло: що цікавого
Компанія Razer,що займається створенням професійного ігрового обладнання, випустила новий цікавий продукт. Це перше для компанії геймерське крісло, воно отримало назву Iskur.
Інформація про новинку вже є на офіційному сайті компанії Razer.
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Що цікавого
Iskur отримало унікальну зовнішню систему підтримки попереку з лінією вигину 26 градусів. Її завдання – зняття напруги в середній і нижній частинах хребта.
Для додаткового комфорту і підтримки Iskur отримав подушки з піноматеріалу, регульований підлокітник 4D і спеціальну подушку для шиї з ефектом пам'яті.
Ігрове крісло Razer / Фото razer.com
При цьому, крісло отримало доволі стриманий дизайн, нетипово як для геймерського крісла. Якби не зелені шви і не зелений логотип Razer на чорній штучній шкірі, то Iskur виглядало б, як звичайне офісне крісло.
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Ціна
Нове ігрове крісло наразі доступне для передзамовлення. Ціна Iskur становить 500 доларів (14 тисяч гривень).