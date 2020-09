Минулого року Razer адресувала геймерам розчинний напій Respawn для підвищення концентрації уваги і інтенсивності розумової діяльності, а зараз відомий виробник ігрової периферії представив черговий такий їстівний ігровий "аксесуар" – жувальну гумку для підвищення концентрації уваги і збільшення швидкості реакції. Ні, це не жарт.

Respawn by 5 Gum – саме так називається фірмова жуйка від Razer для любителів комп'ютерних ігор – є плодом співпраці з відомим виробником жувальної гумки Mars Wrigley, а точніше що належить йому брендом Five Gum, повідомляє The Verge.

Razer особливо наголошує, що створення жувальної гумки передував "великий обсяг досліджень і розробок" з вивченням щоденних режимів, ігрових графіків, а також переваг в перекуси у звичайних і професійних гравців. Як зазначає Razer, метою було розробити продукт, який можна вживати в будь-який час дня і ночі, щоб гравці залишалися зібраними і сфокусованими на ігрових завданнях, але тільки на час гри. Respawn by 5 Gum виступає альтернативою енергетикам з високим вмістом кофеїну. Єдине джерело кофеїну в жувальній гумці - це екстракт зеленого чаю.



Жувальна гумка Respawn by 5 Gum

Що цікаво, жувальна гумка Razer – чорна, хоча основним фірмовим кольором бренду є зелений. При цьому Razer запевняє, що жуйка абсолютно безпечна і не забарвлює мову, зуби і губи.

Ціна

Жувальна гумка "Respawn by 5 Gum" запропонована в трьох варіантах: прохолодна м'ята, тропічний пунш і гранатовий кавун. Ціна – 2,99 долара за пачку з 15 пластинок або 27,99 долара за упаковку з 10 штук. Вона вже доступна для покупки в онлайн-магазині Razer, а також в Amazon.