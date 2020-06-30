Бренд Realme випустив новий бюджетний смартфон під назвою Realme C11. Новинка отримала потужну батарею, при цьому цінник доволі привабливий – 100 доларів.

Як передає fonearena.com, новина працює на базі 8-ядерного процесора MediaTek Helio G35 та 2 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам'яті.

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Також пристрій отримав стильний дизайн з тонкими бічними рамками, а також подвійну основну камеру.

Продаж Realme C11 стартує 11 липня / fonearena.com

Чим ще цікавий

Новинка отримала 6,5-дюймовий екран з роздільною здатністю 1600х720 пікселів. Для додаткового захисту смартфон покритий захисним покриттям Corning Gorilla Glass. Пристрій отримав тонкі рамки і краплеподібний виріз вгорі для фронтальної камери. Її роздільна здатність 5 Мп.

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Щодо основної камери, то як ми вже згадували, вона подвійна з модулями на 13 і 2 Мп. Ще одна перевага новинки – автономність. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг.

Ціна

Ну і найприємніше. Вартість Realme C11 складає 100 доларів (2 680 гривень за нинішнім курсом). Пристрій надійде у продажу у сірому і зеленому кольорах. Дата старту продажу – 7 липня.