Молодий китайський бренд Realme з'явився на українському ринку зовсім нещодавно. Але він вже зарекомендував себе як виробник доступних смартфонів. Не дивно, що виробник вирішив розширити сферу роботи.

Як сказано на офіційному сайті Realme, нещодавно компанія вийшла на ринок смарт-телевізорів і такий крок став доволі успішним. Тож не дивно, що виробник хоче розширити свою лінійку продуктів.

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Зокрема, Realme анонсувала нове портфоліо. Як свідчить постер, тепер виробник займатиметься не лише смартфонами та телевізорами, а також розумними годинниками, навушники і павербанками, а також пристроями для розумного будинку і подорожей. наприклад:

роботи-порохотяги,

зарядки для автомобілів,

розумні дверні замки,

проєктори,

камери спостереження,

ваги,

електронні щітки.

Як пояснили у компанії, всі ці продукти IoT будуть займати ніші в різних цінових категоріях, як бюджетні, так і преміум. Новинки мають представити вже в цьому році.

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Як бачимо, Realme все активніше наступає на п’яти ще одній китайській компанії Xiaomi. Цей виробник теж добре відомий своєю дуже широкою лінійкою пристроїв. Не дарма Realme вже охрестити "вбивцею Xiaomi".

Realme розширює виробництво / realme.com