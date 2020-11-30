Китайська компанія Realme працює над флагманським смартфоном, який вийде на ринок під ім'ям Ace. Презентація, ймовірно, відбудеться в першому кварталі 2021 року.

Цікаво, що новинка отримає потужний процесор Snapdragon 875, який мають презентувати до кінця того тижня, повідомляє Gizmochina.

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Що ще відомо

Як кажуть джерела, новий смартфон отримає 8 обчислювальних ядер, включаючи “супер'ядро” Cortex-X1. До складу виробу також увійдуть графічний прискорювач Adreno 660 і модем Snapdragon X60 5G.

Realme Ace отримає тонкий корпус. Ймовірно, він буде оснащений швидкою зарядкою UltraDart потужністю 125 Вт: вона дає змогу повністю заповнити запас енергії батареї ємністю 4000 мАг всього за 20 хвилин.

Щодо інших технічних характеристик Realme Ace, то поки їх не розголошують. Можна припустити, що він буде мати багатомодульну камеру з великою кількістю режимів зйомки та дисплей з роздільною здатністю не нижче Full HD +.

Немає інформації щодо ціни. Але Realme – виробник недорогих смартфонів, тож можна очікувати, що і ця розробка буде доступною.