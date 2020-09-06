Компанія realme розширила фірмовий асортимент і представила свою першу електричну зубну щітку M1 Sonic з ультразвуковим моторчиком і низкою функцій для догляду за ротовою порожниною. Крім доступної ціни, особливістю новинки також став тривалий час автономної роботи від одного заряду.

На корпусі аксесуара передбачена спеціальна насадка товщиною 3,5 міліметра для запобігання травмуванню ротової порожнини. У ролы індикатора зносу робочої поверхні передбачені щетинки синього кольору, які з часом тьмяніють, нагадуючи користувачеві про необхідність заміни засобу для чищення блоку, розповідає Pricebaba.

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Особливості електрощітки від realme

Новинка захищена від попадання води за стандартом IPX7 і обладнана моторчиком з частотою вібрацій близько 34 тисяч разів на хвилину. Конструкція щітки також передбачає вигин верхньої частини корпусу на 10° для зручності чищення зубів. Максимальний шум під час роботи складає 60 дБ.

Передбачено чотири режиму роботи пристрою:

м'який;

щоденний;

відбілювання;

полірування.



Електрощітка M1 Sonic від realme

Атономність та ціна

Заявлена ​​виробником автономність моделі становить до 90 днів при щоденному використанні на одному заряді АКБ ємністю 800 мАг, при цьому повна зарядка Realme M1 Sonic займає 4,5 години. Присутній і можливість бездротового «дозаправки» - всього п'ять хвилин на док-станції забезпечать до двох днів роботи новинки.

Вартість realme M1 Sonic в Індії становить 28 доларів (775 гривень).