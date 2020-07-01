Молодий китайський бернд Realme провів в Україні велику презентацію та представив на нашому ринку низку новинок. Зокрема, увагу привертає телевізор Realme Smart TV.

Під час презентації виробник повідомив, що телевізори Realme TV будуть доступні в двох розмірах з екранами діагоналлю 32 і 43 дюйма. Цікаво, що моделі отримали надзвичайно тонкі рамки по всьому периметру екрану. Кут огляду – 178 градусів. Також пристроєм можна керувати за допомогою смартфона.

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Що ще цікавого

Новинка підтримує технологію обробки зображення Chroma Boost Picture Engine, яка покращує якість картинки. Пікова яскравість екрану складає 400 кд/м2.

Пристрій працює на базі 4-ядерного 64-розрядної однокристальної системи MediaTek, що не використовувалася жодному іншому телевізорі. Графічний прискорювач тут Mali-470 MP3. Також тут передбачено гігабайт оперативної і 8 ГБ вбудованої пам’яті.

Realme Smart TV стартує у продажі з 15 липня / Пресслужба Realme

Телевізор оснащений чотирма гучномовцями сумарної потужності 24 Вт і підтримкою Dolby Audio.

Realme Smart TV працює під управлінням операційної системи Android TV. Також передбачені кнопки для YouTube, Amazon Prime Video і Netflix.

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Ціна

Молодша версія Realme Smart TV з діагоналлю коштує 4 399 гривень;

Модель із діагоналлю 43 дюйми оцінили в 7 499 гривень.

Новинка надійде у продаж 15 липня. ​Якщо оформити передзамовлення, то можна отримати в подарунок навушники realme Buds Wireless.