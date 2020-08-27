Бренд Realme – новачок на українському ринку. Під час нещодавньої презентації нам показали перший розумний годинник компанії – Realme Watch. Одразу привертає увагу дуже доступна ціна. Але це далеко не уся перевага цього девайсу.

Новинку випробовував і 24 канал. Тож ми можемо розповісти головні переваги Realme Watch.

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Дизайн

Виглядає цей розумний годинник, я б сказала, класично – квадратний модуль з єдиною кнопкою на боковій грані. Вона практично не випирає з корпусу, це зручно, бо не чіпляється за одяг чи інші предмети.

Діагональ OLED-екрану складає 1,4 дюйми з роздільною здатністю 320×320. Для додаткового захисту тут передбачено покриття Gorilla Glass 3.

Realme Watch – вдалий компаньйон для занять спортом / 24 канал

Максимальна яскравість годинника складає 380 ніт. Яскравість можна регулювати вручну. Я використовувала 60% і цього було цілком достатньо для хорошої видимості навіть на вулиці при яскравому світлі.

Щодо ергономіки, то смарт-годинник дуже комфортно сидить на руці. Він дуже легкий і тонкий, порівняно з аналогами, тому з ним зручно займатись спортом і навіть спати.

Інтерфейс

Для синхронізації зі смартфоном потрібно попередньо встановити додаток Realme Link. До речі, важливо, годинник синхронізується лише з Android, із iPhone цей девайс поки "не дружить". Застосунок для iOS наразі перебуває на стадії розробки.

Realme Watch можна купити зі знижкою / 24 канал

Загалом, цей додаток доволі простий в управлінні. Як і інтерфейс самого годинника. Свайпаючи праворуч користувач переходить до функцій, які використовує найчастіше. Якщо провести вгору, то тут відкриваються усі функції.

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Можна самостійно вибрати циферблат – наразі є 6 варіантів. Однак, вже незабаром компанія має розширити вибір.

Функціонал

Сам виробник позиціонує цей годинник, як спортивний. Мене теж найбільше цікавили самі ці функції, адже за час карантину повністю перейшла на домашні тренування. У Realme Watch на вибір у користувача є 14 режимів:

аеробіка,

силове тренування,

еліптичний тренажер,

бадмінтон,

баскетбол,

теніс,

футбол,

біг,

бігова доріжка,

велотренажер,

велосипед,

йога,

прогулянка,

крикет.

Для деяких режимів потрібен доступ до місця розташування через GPS (доступ потрібно надати через смартфон, що трохи заважає, якщо вже готовий до тренування). Після тренування можна отримати звіт, зокрема час, середнє серцебиття та спалені калорії.

Realme Watch має 14 спортивних режимів / 24 канал

Також годинник вміє проводити моніторинг серцевого ритму в реальному часі (перевіряла разом із професійним апаратом – відхилення буквально на кілька одиниць). Звичайно, він оснащений крокоміром, теж працює доволі точно – день я ходила одразу з двома смарт-годинниками (Realme Watch та Apple Watch) – показники практично не відрізнялись.

Девайс проводить заміри рівня кисню в крові (SpO2), а також моніторинг сну. Перевірити достовірність цих функцій було вже складніше.

За допомогою Realme Watch можна віддалено керувати камерою та музикою на смартфоні. Зокрема, можна перемикати треки, регулювати гучність тощо.

Автономність

Окремо варто звернути увагу на автономність. Тут він приємно дивує. Попри дуже активне використання для трекінгу спортивних занять (5 днів на тиждень) девайсу вистачало на 7 днів повноцінної роботи. Погодьтесь, дуже непогано, адже більшість розумних годинників живуть 1-2 дні.

Realme Watch: приємно дивує автономність / 24 канал

Ціна

Рекомендована вартість Realme Watch під час презентації складала 1599 гривень. При цьому вже зараз годинник можна придбати зі знижкою – 1299 гривень.

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Чи варто брати

За функціоналом Realme Watch виглядає як більш просунута версія фітнес-трекера. Однак, з таким співвідношенням ціна/якість зараз складно знайти конкурента.

Realme Watch зацікавить любителів спорту / 24 канал

Тому якщо ви шукаєте девайс для занять спортом, то раджу звернути увагу на Realme Watch. Отримаєте хороший фітнес-браслет і як бонус – управління камерою та музикою.