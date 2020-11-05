Компанія Realme офіційно представила розумні наручні годинники Watch S з великим часом автономної роботи. Вони схожі за функціями на фітнес-трекери.

Про старт продажів повідомляє офіційний сайт виробника Realme.

Цікаво Стильний Realme C11: що може запропонувати ультрабюджетний смартфон

Що відомо

Корпус пристрою виконаний з алюмінієвого сплаву і оснащений круглим 1,3-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 360x360 пікселів. Захист забезпечує скло Gorilla Glass. У бічній частині розташовані дві фізичні кнопки управління.

Годинник здатен цілодобово відстежувати зміни частоти серцевих скорочень та рівень насичення крові киснем. Серед функцій також моніторинг сну.



Realme Watch S – новий розумний годинник / фото Realme

Звісно ж, годинник здатен вимірювати і традиційні показники на зразок кількості зроблених кроків і витрачених калорій. В наявності 16 спортивних режимів, а також захист від пилу і вологи: пристрою не страшне занурення під воду на глибину до півтора метрів.

Підключити до смартфону годинник можна за допомогою Bluetooth 5.0. Батарея ємністю 390 мАг забезпечить до 15 діб роботи. Користувачам також будуть доступні більш ніж 100 варіантів оформлення циферблата.

Ціна

Ціна годинника Realme Watch S складе близько 90 доларів – майже 2 600 гривень.