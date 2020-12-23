Realme Watch S Master Edition: презентували дизайнерський смарт-годинник
Китайська компанія Realme провела презентацію в Індії та анонсувала новий смарт-годинник Realme Watch S Master Edition. Він отримав ексклюзивні ремінці, циферблати і новий комплект поставки з дизайнерськими наклейками.
До речі, дизайн для Realme Watch S Master Edition розробив корейський дизайнер Grafflex.
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Що ще цікавого
Realme Watch S Master Edition отримав екран діагоналлю 1,3 дюйма з роздільною здатністю 360х360 пікселів, а також захисне скло Corning Gorilla Glass 3.
Також цей девайс став першим смарт-годинником від Realme з функцією автоматичного регулювання яскравості. Акумулятор отримав ємнісь 390 мАг, цього повинно вистачати на 15 днів автономної роботи.
Годинник отримав вологозахист за стандартом 5 АТМ, а також має датчики частоти серцевих скорочень і визначення рівня насиченості крові киснем (SpO2). Девайс підтримує 16 спортивних режимів.
Ціна
На індійському ринку новинка коштує 80 доларів (2 400 гривень). Продажі стартують найближчим часом.
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