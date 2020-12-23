Китайська компанія Realme провела презентацію в Індії та анонсувала новий смарт-годинник Realme Watch S Master Edition. Він отримав ексклюзивні ремінці, циферблати і новий комплект поставки з дизайнерськими наклейками.

До речі, дизайн для Realme Watch S Master Edition розробив корейський дизайнер Grafflex.

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Що ще цікавого

Realme Watch S Master Edition отримав екран діагоналлю 1,3 дюйма з роздільною здатністю 360х360 пікселів, а також захисне скло Corning Gorilla Glass 3.

Meet the #realmeWatchS Master Edition designed by Grafflex for you to be #SmarterRoundTheClock

3.3cm Touchscreen

15-Day Battery Life

Heart rate & Blood oxygen Monitor

Priced at ₹5,999

Available on https://t.co/EgEe8viGtE & Flipkart soon, stay tuned. pic.twitter.com/sCKEQ3D43U — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) December 23, 2020

Також цей девайс став першим смарт-годинником від Realme з функцією автоматичного регулювання яскравості. Акумулятор отримав ємнісь 390 мАг, цього повинно вистачати на 15 днів автономної роботи.

Годинник отримав вологозахист за стандартом 5 АТМ, а також має датчики частоти серцевих скорочень і визначення рівня насиченості крові киснем (SpO2). Девайс підтримує 16 спортивних режимів.

Ціна

На індійському ринку новинка коштує 80 доларів (2 400 гривень). Продажі стартують найближчим часом.