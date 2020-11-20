Не так давно закінчився судовий розгляд між Take-Two і творцем неофіційного ПК-порту Red Dead Redemption. Автор порту визнав провину, а компанія люб'язно взяла на себе оплату судових витрат. Здавалося б, чим так сильно заважав компанії цей проєкт? Схоже, тепер нарешті стало зрозуміло, чому юристи видавництва були так непохитні.

Власник Twitter-аккаунта Gaming Leaks & Rumors звернув увагу користувачів на те, що в Amazon з'явилася сторінка Red Dead Redemption Remastered. Вона вже видалена, проте згідно викладеної на ній цієї інформації, гра вийде 10 грудня.

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Red Dead Redemption Remastered справді може вийти?

Все можливо. Гравці припускають, що Rockstar підготувала анонс для The Game Awards, адже дата релізу ремастера припадає на час проведення щорічної премії. Анонси з релізом відразу ж після шоу не рідкість для ігрової індустрії.

Крім того, в останньому фінансовому звіті Take-Two мовилося про те, що видавництво збирається випускати старі ігри на нових консолях. Словом, ця чутка може дійсно підтвердиться, адже всі передумови для цього є. Неясно лише одне: чи вийде Red Dead Redemption на ПК, чи все ж ремастер призначений лише для Xbox Series X і PlayStation 5?



Ремастер Red Dead Redemption на сайті Amazon

Інша думка

До речі, є й альтернативна думка: і дата релізу, і цінник ремастера збігаються з такимим ж, як у Cyberpunk 2077, і деякі геймери вважають, що це проста помилка. Так чи інакше, скоро все з'ясується – чекати залишилося менше місяця.