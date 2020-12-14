Reddit купує відеоплатформу Dubsmash
Ресурс Reddit оголосив про купівлю платформи для коротких роликів Dubsmash та інтегрує свої інструменти для створення відео. Умови Угоди не розголошуються. Dubsmash збереже свою марку.
Dubsmash зараз є одним з головних конкурентів TikTok. У 2015 році додаток був досить популярним серед користувачів, але пізніше переживав проблеми з падінням активності. Щоб вийти з кризи сервіс почав перетворення на соціальну платформу. Зараз компанія залучила 20,2 мільйона доларів інвестицій в тому числі з боку таких фондів, як Lowercase Capital, Index Ventures, Eniac Ventures, Heartcore Capital і Sunstone Life. Про це пише TechCrunch.
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Що відомо
Пояснюючи причину придбання, Reddit заявила, що прагне до різноманіття, зазначивши, що спільнотами у додатку керують молоді користувачі — приблизно 25 відсотків всіх темношкірих підлітків в США користуються Dubsmash, а жінки складають 70 відсотків бази платформи. Компанія також вважає, що інтеграція інструментів дозволить користувачам Dubsmash і Reddit краще самовиражатися.
Reddit звертає увагу на постійно зростаючу популярність подібного формату контенту. Більша частина вмісту сайту все ще текстова, а відео, анімація та зображення часто публікуються з інших джерел, тому інтеграція Dubsmash може допомогти Reddit створити власну відеоплатформу.
Співзасновники відеоресурсу Сучіт Даш, Йонас Дрюппель і Тім Шпехт приєднаються до керівництва Reddit.
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