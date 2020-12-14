Ресурс Reddit оголосив про купівлю платформи для коротких роликів Dubsmash та інтегрує свої інструменти для створення відео. Умови Угоди не розголошуються. Dubsmash збереже свою марку.

Dubsmash зараз є одним з головних конкурентів TikTok. У 2015 році додаток був досить популярним серед користувачів, але пізніше переживав проблеми з падінням активності. Щоб вийти з кризи сервіс почав перетворення на соціальну платформу. Зараз компанія залучила 20,2 мільйона доларів інвестицій в тому числі з боку таких фондів, як Lowercase Capital, Index Ventures, Eniac Ventures, Heartcore Capital і Sunstone Life. Про це пише TechCrunch.

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Що відомо

Пояснюючи причину придбання, Reddit заявила, що прагне до різноманіття, зазначивши, що спільнотами у додатку керують молоді користувачі — приблизно 25 відсотків всіх темношкірих підлітків в США користуються Dubsmash, а жінки складають 70 відсотків бази платформи. Компанія також вважає, що інтеграція інструментів дозволить користувачам Dubsmash і Reddit краще самовиражатися.

Reddit звертає увагу на постійно зростаючу популярність подібного формату контенту. Більша частина вмісту сайту все ще текстова, а відео, анімація та зображення часто публікуються з інших джерел, тому інтеграція Dubsmash може допомогти Reddit створити власну відеоплатформу.

Співзасновники відеоресурсу Сучіт Даш, Йонас Дрюппель і Тім Шпехт приєднаються до керівництва Reddit.