Бренд Redmi позиціонує свою продукцію як доступнішу версію пристроїв компанії Xiaomi. Зараз бренд випустив лінійку бюджетних смартфонів Redmi 9C та Redmi 9A, які виявились найдешевшими для бренду у 2020 році.

Як передає GSM Arena, раніше Xiaomi повідомила, що минулорічна серія Redmi 8 менш ніж за рік розійшлася тиражем понад 18 мільйонів штук.

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Характеристики Redmi 9A

Цей пристрій побудований на базі процесора MediaTek Helio G25, що працюватиме у парі з 2 ГБ оперативної та 32 ГБ флеш-пам'яті.

Redmi 9A коштує менше 100 доларів / gsmarena.com

Смартфон отримав IPS-екран діагоналлю 6,53 дюйма і роздільною здатністю HD +. Вгорі бачимо краплеподібний виріз для фронтальної камери (її роздільна здатність 5 Мп). Основна камера тут теж має один модуль з роздільною здатністю 13 Мп.

Сканер відбитків пальців розташований на бічній грані. Ємність акумулятора становить 5000 мАг.

Характеристики Redmi 9C

Модель Redmi 9C отримала процесор MediaTek Helio G35. Сканер відбитків пальців розмістили на задній панелі. Основна камера має 2 модулі: на 5 і 2 Мп.

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Ціни

Обидві новинки представили на ринку Малайзії.

Redmi 9C коштує 100 доларів (2 680 гривень).

Вартість Redmi 9A складає 84 долари (2 250 гривень).

Чи з'являться новинки на українському ринку – поки інформації немає.