Згідно з інсайдами, бренд Redmi планує випустити перший розумний годинник. В Індії його можуть представити спільно з навушниками Beat Drop.

Минулого року, після презентації розумного годинника від Xiaomi Mi Watch, генеральний директор компанії Redmi Лу Вейбінг обмовився про можливість виходу аналогічного пристрою від Redmi, повідомляє Gizmochina.

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Характеристики

За попередньою інформацією, продукт Redmi з серійним номером HMSH01GE пройшов сертифікацію влітку. В описі цей девайс називають "розумним годинником". Також міністерство промисловості і інформаційних технологій КНР погодили вихід розумного годинника на своїй території. В КНР аксесуар отримав назву REDMIWT01.

Попередньо, в пристрої буде встановлено операційну систему MIUI For Watch, яку представила Xiaomi минулого року. Також, згідно з інсайдами від користувача під ніком Digital Chat Sation, розумний годинник буде відрізнятися від конкурентів значно довшою роботою без підзарядки.

Коли чекати

Компанія планує випустити свій перший годинник в Індії разом з навушниками Beat Drop 29 вересня. Глобальна презентація має відбутись у жовтні.