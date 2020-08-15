Бренд Redmi, що входить до складу компанії Xiaomi, випустив новий стильний Wi-Fi-роутер. Він отримав назву AX6 та оснащений 6 антенами.

Новика також отримала підтримку актуального стандарту Wi-Fi 6 (з пропускною спроможністю до 2976 Мбіт/с), що робить передачу даних ще швидшою, передає igeekphone.com.

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Що ще цікавого

Новинка розрахована на підключення до мережі одразу кількох клієнтських пристроїв без просадок швидкості інформації.

AX6 працює на базі 6-ядерного процесора Qualcomm і підтримує два діапазони частот (2,4 ГГц + 5 ГГц) з двома і чотирма виділеними антенами відповідно.

Як каже виробник, роутер отримав високу стійкість до перешкод. Підтримка алгоритму корекції помилок LDPC і стандарту OFDMA зменшує затримку з'єднання навіть при підключенні до інтернету восьми пристроїв одночасно.

Новий роутер підтримує режими MU-MIMO 2x2 (160 МГц) і 4x4 (80 МГц) без необхідності їхнього ручного перемикання. Redmi AX6 сумісний з гібридними мережами і може працювати в одній бездротовій мережі з більш ранніми моделями фірмових роутерів, включаючи Xiaomi AX1800, AX3600 і Redmi AX5.

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Ціна

На китайському ринку AX6 оцінили у 57 доларів (це приблизно 1 600 гривень).