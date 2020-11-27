Перший і історії бренду Redmi розумний годинник можна вважати довгоочікуваною новинкою. 26 листопада відбулась офіційна дата презентації девайса. Смарт-годинник Redmi Watch отримав модуль NFC, а також компактний форм-фактор та доступну ціну.

Як повідомляє Gizmochina, Redmi Watch отримав квадратний корпус з матовим покриттям і 2,5D-склом. Його вага складає всього 35 грамів.

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Що ще цікавого

Діагональ корпусу складає 1,4 дюйма. На вибір у користувача кілька кольорових ремінців: чорний, кольору слонової кістки, синій, вишнево-рожевий і зелений.

Також користувачам пропонують 20 циферблатів. Крім того, новинка може проводити постійне відстеження пульсу, моніторинг якості сну та підтримку 7 спортивних режимів.

Презентували Redmi Watch / Фото gizmochina.com

Автономна робота новинки складає до 12 днів. Також є підтримка голосового помічника Xiao Ai та захист від води (5ATM).

Ціна

Redmi Watch надійде у продаж в грудні. Його роздрібна ціна складе 45 доларів (1300 гривень).