Перший розумний годинник від бренду Redmi точно можна назвати довгоочікуваним девайсом. Redmi – це суббренд Xiaomi, що вирізняється доступнішою продукцією. Тож можна припустити, що Redmi Watch теж стане бюджетним варіантом.

Керівництво Redmi вже офіційно підтвердило дату виходу першого розумного годинника бренду, повідомляє igeekphone.com.

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Коли покажуть

Презентація розумного годинника Redmi відбудеться 26 листопада, разом з виходом смартфона Redmi Note 9 Pro 5G. Вартість новинки поки не повідомляють.

Тизер Redmi Watch / Фото igeekphone.com

Що відомо

Виробник також вже оприлюднив тизер, з якого стає зрозуміло, що девайс отримає прямокутний корпус. Раніше в базі регулятора FCC вже знайшли згадку про загадковий девайс з кодовим номером REDMIWT02. Інформатори кажуть, що саме цим пристроєм і є смарт-годинник.

Раніше джерела повідомляли, що пристрій отримує 1,41-дюймовий екран, модулі GPS і Bluetooth 5.1, акумулятор ємністю 230 мАг, а також функцію цілодобового моніторингу серцебиття.