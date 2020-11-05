Компанія Canalys оприлюднила прогноз по глобальному ринку електронних пристроїв. Дані враховують продажі повністю бездротових навушників, фітнес-браслетів і смарт-годинників.

У поточному році, на думку аналітиків, обсяг ринку в натуральному вираженні складе 436,5 мільйона одиниць, повідомляється на сайті компанії Сanalys.

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Деталі звіту

Відзначається, що на повністю бездротові навушники в 2020-му припаде близько 250 мільйонів штук в загальному обсязі поставок. У наступному році в даній категорії очікується 39-відсоткове зростання: в результаті, відвантаження досягнуть 350 мільйонів одиниць.

Прогноз компанії Canalys до 2024 року: інфографіка Canalys

Обсяг сегменту фітнес-браслетів і смарт-годинників за підсумками поточного року виявиться на рівні 187 мільйонів штук. У 2021 році тут прогнозується збільшення поставок на 12% — до 209 мільйонів одиниць.

Сумарні відвантаження бездротових навушників і компактних гаджетів в 2021 році досягнуть 558,3 мільйони штук. У 2024-му цей показник підніметься до 760,4 мільйона одиниць. Правда, темпи зростання галузі в найближчі роки будуть сповільнюватися.