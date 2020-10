Компанія Microsoft повідомляє, що 2020 рік став рекордним за показниками для внутрішніх студій Xbox. Опубліковані дані є проміжними, адже до кінця року цифри ще будуть змінюватись.

5 жовтня керівник відділу маркетингу Xbox Аарон Грінберг опублікував дані, що стосуються ігрових рекордів 2020 року.

Зокрема, повідомляється, що з початку року користувачі сумарно провели за іграми Xbox Game Studios близько 1,66 мільярда годин. Це новий абсолютний рекорд.

Деталі у цифрах

У Minecraft Dungeons за останні два місяці гравці провели майже 7 мільярдів сеансів, з яких майже дві третини припадали на кооперативний режим.

Microsoft Flight Simulator, нещодавно презентована гра, в якій можна літати над містами, згенерованими на основі реальних мап, отримала оцінку в 92 бали на Metacritic.

А гравці Microsoft Flight Simulator зареєстрували 26 мільйонів польотів і подолали мільярд миль. Цього досить, щоб облетіти планету 40 000 разів.

Всього Xbox Game Studios випустили 10 нових проєктів:

Battletoads,

Bleeding Edge,

Gears Tactics,

Microsoft Flight Simulator 2020,

Wasteland 3,

Tell Me Why,

Ori and the Will of the Wisps,

Age of Empires III: Definitive Edition (вийде 15 жовтня),

Grounded,

Minecraft Dungeons.

Wasteland 3 отримала нагороду "Найкраща RPG" на виставці Gamescom, маючи 86 балів на Metacritic.

А найбільшу оцінку на Metacritic отримала Ori and the Will of the Wisps – 90 балів.

Grounded, що вийшла нещодавно, перетнула показник в 1 мільйон гравців, в Sea of Thieves – аж 15 мільйонів.

Нагадаємо, що на виставці Xbox Games Showcase, що пройшла у липні, компанія анонсувала п'ять нових ігор для Xbox Game Studios.