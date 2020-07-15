Компанію Apple зобов’язали виплатити рекордний штраф у розмірі 14,9 мільярда доларів. Це рішення ухвалила Європейська комісія у 2016 році. Зараз суд Європейського Союзу скасував цю постанову.

Про це інформує пресслужба Суду ЄС, передає eurointegration.com.ua. Нагадаємо, у 2016 році Apple визнали винною в ухиленні від сплати податків в Ірландії.

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Деталі скандалу

Європейська комісія три роки проводила розслідування та у серпні 2016 року оголосила результати. Їхні експерти дійшли висновку, що податкові пільги, якими Apple користувалася 2003 по 2014 рік, були незаконними. В результаті, компанія виплатила значно менше податків ніж інші підприємства.

Відтак, Apple зобов'язали виплатити 13,1 мільярда євро податків до Ірландії, а також 1,2 мільярда євро пені. При цьому в Apple, а також в Ірландії заявили, що незгодні з рішенням Єврокомісії. Тож Apple вирішила оскаржила це рішення в Суді ЄС.

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Чому скасували рішення

Зараз суд заявив, що Єврокомісія не змогла надати достатньо доказів того, що Apple незаконно користувалася податковими пільгами.