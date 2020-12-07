У новій збірці Windows 10 Microsoft почала тестувати специфічний формат просування фірмових сервісів. Не всі оцінили нововведення, а деякі користувачі вже визнали такий спосіб просування надмірно нав'язливим.

Про що мова

Після чергового "покращення" в меню налаштувань операційної системи з'явилася екранна кнопка Let's go, після натискання якої відкривається повноекранний інтерфейс із запрошенням установити та активувати різні сервіси компанії, включаючи оформлення передплати на пакет додатків Microsoft Office 365, повідомляє 24 канал.

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Крім того Microsoft приберегла цікаве оновлення і для свого браузера Edge. У повноекранному вікні розробники пропонують застосувати рекомендовані налаштування – використовувати Edge у ролі браузера за замовчуванням, а Bing – як основну пошукову систему.



Windows наполегливо рекомендує "свій" браузер

Визначившись з вибором, власник ПК потрапляє в меню "Налаштування", де з'явиться рекомендація зі встановлення і використання нової версії Microsoft Edge, як браузера за замовчуванням. Примітно, що це вікно відображається навіть у тих користувачів, які вже встановили останню версію фірмового браузера.