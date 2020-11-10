Cyberpunk 2077 вже заслужив звання видатного проєкту. Хоча б тому що CD Projekt RED відклала його реліз вже після відправки у друк. Тоді геймери не дуже здивувалися переносу, але, схоже, розробники приготували для фанатів ще один неприємний сюрприз. За даними інсайдерів, найочікуваніший екшен останніх років вийде в 2021 році.

Інформація про це з'явилася у твіттері Tiffany Treadmore Inc. – раніше ця група повідомляла про скасування виставки E3 2020 року, а також називала вірні дати проведення презентацій Nintendo Direct і релізу Half-Life: Alyx.

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Що відомо про перенесення Cyberpunk 2077

Схоже, цього разу заслужили авторитет інсайдери не дуже впевнені у своєму ж прогнозі: у Twitter вони відзначили, що лише чули "неприємні речі" про терміни виходу Cyberpunk 2077, і в жартівливій формі заявили, що у перенесенні немає нічого страшного.

Uhhhhhhhhhhhh...



So, what if #Cyberpunk2077 gets delayed..... Again.

Like what if it doesn't launch this year.



Like uh until 2021.



...



Just asking..... #cyberpunk — Tiffany Treadmore Inc. (@HotGirlVideos69) November 9, 2020

Раніше CD Projekt RED відклала дату релізу Cyberpunk 2077 c 19 листопада на 10 грудня. Представники студії заявили, що це рішення пов'язане з тестуванням всіх версій гри – процес займає надто багато часу, а порти на PlayStation 4 і Xbox One ще вимагають доопрацювання.

Нагадаємо, що спочатку вихід тайтлу був запланований на весну 2020 року.