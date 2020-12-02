НАСА повідомило про поломку блоку живлення космічного корабля "Оріон". На усунення несправності можуть знадобитися місяці роботи. Через поломку графік місій програми "Артеміда" може змінитися.

Що сталося

На початку листопада інженери компанії Lockheed Martin, підрядника, зайнятого будівництвом "Оріон", помітили, що один з компонентів апарату вийшов з ладу. У NASA підготували відповідний реліз з поясненнями. Йдеться про резервний компонент одного з восьми блоків живлення (PDU) космічного корабля, що відповідають за активацію ключових систем, які необхідні "Оріону" під час польоту.

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Чому терміни програми "Артеміда" можуть змінитися

"Оріон" – важлива частина програми NASA "Артеміда", в рамках якої заплановано політ на Місяць в 2024 році. Корабель буде запущений на ракеті Space Launch System, або SLS, яку NASA будувало протягом останнього десятиліття. Тестовий політ для перевірки обох цих систем має відбутися у 2021 році в рамках місії "Артеміда-1". Капсула без екіпажу проведе 25 днів на орбіті Місяця і повернеться на Землю.

SLS ще належить пройти безліч ключових випробувань перед цим польотом, проте капсула "Оріон", яку планується запустити в рамках першої місії практично зібрана і знаходиться в операційно-контрольному центрі NASA у Космічному центрі Кеннеді. NASA планувало передати капсулу у відділ обробки корисних даних центру Кеннеді 7 грудня проте цей крок, можливо, доведеться відкласти через виявлену проблеми.

Не дивлячись на те, що PDU все ще повністю функціонує без резервного компоненту, ми намагаємося максимально оперативно усунути проблему, а також ведемо інші роботи на "Оріоні ". Ми розраховуємо на те, що в наступному році "Оріон" увійде до складу історичної місії "Артеміда-1" на Місяць,

– пояснив представник Lockheed Martin.

Особливості ремонту "Оріон"

Замінити PDU непросто. Компонент важкодоступний: він розташований всередині адаптера, який з'єднує "Оріон" зі службовим модулем, що забезпечує підтримку, рух і живлення капсули під час польоту у космосі. Щоб дістатися до PDU, інженерам довелося б видалити капсулу екіпажу зі службового модуля, але це тривалий процес, який може зайняти близько року. Згідно з інформацією Lockheed Martin, буде потрібно до дев'яти місяців на розбирання капсули і повторне її збирання на додаток до трьох місяців наступних випробувань.

Втім у інженерів є інший варіант, але він ніколи раніше не використовувався і може бути пов'язаний з додатковими ризиками. Інженери можуть прокласти тунель через зовнішню частину адаптера, знявши кілька зовнішніх панелей, щоб дістатися до PDU, хоча панелі не призначені для зняття таким чином. Цей сценарій може зайняти до чотирьох місяців, якщо інженери знайдуть спосіб його здійснити.

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Третій варіант полягає в тому, що "Оріон" може летіти у такому стані як є. PDU не вийшов з ладу в повному обсязі, тільки його резервна частина, тому він все ще може функціонувати. Але для NASA керування транспортним засобом без запасного плану – непривабливий варіант. За словами джерел всередині агентства, досі не ясно, що пішло не так всередині пристрою, який було протестовано перед установкою на космічний корабель.

Якщо інженери вирішать видалити капсулу екіпажу "Оріон", перший політ на SLS можуть відкласти до листопада 2021 року. У ракети SLS є і свої проблеми: вона повинна була вперше полетіти у космос у 2017 році, але політ не відбувся. Неясно, чи здійснить SLS політ у листопаді 2021 року; ключове випробування ракети, заплановане на кінець року, було відкладено без встановлення нової дати.