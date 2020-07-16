Китайський бренд realme офіційно презентував нову технологію швидкої зарядки 125W UltraDART Flash Charging, що дає дає змогу приблизно за 20 хвилин повністю зарядити акумулятор місткістю 4000 мАг.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі realme. Потужність технології UltraDART складає 125 Вт.

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Як кажуть представники бренду, це особливо важливо епоху 5G, яка потребує більше енергії.

Деталі

Нова технологія дає змогу зарядити смартфон 5G з акумулятором місткістю 4000 мАг майже 33% всього за 3 хвилини. Це допоможе підтримувати пристрій у робочому стані протягом усього дня.

Революційна технологія UltraDART / Пресслужба realme

Час повного заряджання смартфона триватиме не більше 20 хвилин. При цьому. аби уникнути перегрівання смартфона температура буде підтримуватись в межах 40 градусів. Якби цього обмеження не було, то час зарядки можна було б скоротити до 10 хвилин, однак, як пояснюють представники бренду, це буде не надто безпечним рішенням.

В компанії обіцяють, що технологія 125W UltraDART буде доступною для смартфонів у різних цінових сегментах.