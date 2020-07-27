Qualcomm представила п'яте покоління фірмової технології Quick Charge. Як запевняє компанія, це найшвидша комерційна зарядка для Android-пристроїв. Вона забезпечує в 10 разів швидшу подачу енергії у порівнянні з Quick Charge 1 і на 70% більш ефективна, ніж Quick Charge 4.

Одним з головних нововведень Quick Charge 5 стала підтримка подвійних акумуляторів і напруги до 20 В, зазначає Qualcomm. Як результат, стандарт дозволяє заряджати мобільні пристрої, оснащені сумісними процесорами Snapdragon, мережевими адаптерами потужністю понад 100 Вт.

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Особливості технології

Quick Charge 5 може зарядити смартфон з 0% до 50% всього за 5 хвилин, а на заповнення 100% потрібно менше ніж 15 хвилин. При цьому Qualcomm запевняє, що нагрів у порівнянні з Quick Charge 4 був зменшений на 10 градусів Цельсія, а фірмові технології Smart Identification of Adapter Capabilities максимізують ефективність передачі енергії, підвищують безпеку і дозволяють продовжити термін служби акумуляторів. Quick Charge 5 включає в себе 12 рівнів захисту, включаючи захист від перегріву і занадто високої напруги.



Переваги нової технології Quick Charge 5

Компанія використовує в Quick Charge 5 нові контролери заряду наступного покоління: Qualcomm SMB1396 і Qualcomm SMB1398. Вони забезпечують максимальну ефективність понад 98% і підтримують вхідні напруги понад 20 В від дротяних і бездротових джерел живлення.

Важливо відзначити, що зарядні пристрої з підтримкою Quick Charge 5 сумісні зі стандартами Quick Charge 2.0, 3.0, 4, 4+, а значить їх можна використовувати з переважною більшістю пристроїв на базі процесорів Snapdragon.



Нова технологія сумісна з попередніми зарядками Quick Charge

Перші смартфони з Quick Charge 5 з'являться у третьому кварталі поточного року. Стандарт вже підтримується процесором Snapdragon 865/865 +.

Наразі технологія Quick Charge 5 проходить випробування у замовників. У комерційних пристроях поява нової технології очікується в третьому кварталі 2020 року. Quick Charge 5 підтримується мобільними платформами Snapdragon 865 і 865 Plus. Також стандарт буде підтримуватися такими мобільними платформами Snapdragon преміум-і вищого рівнів. Quick Charge 5 – не рекордсмен на ринку. Раніше Oppo представила технологію швидкої зарядки на 125 Вт. Подібна технологія є і у компанії realme.